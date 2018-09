«سلامة» لصحيفة إيطالية: الانتخابات ضرورية.. والليبيون يريدون تغيير قياداتهم السياسية

المتوسط:

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، ما قاله في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، حيث شدد على ضرورة إقامة الانتخابات في ليبيا وعلى إمكانية العمل من أجل استيفاء شروط إجرائها لإجراء الانتخابات الوطنية.

وقال «سلامة» خلال مقابلة لصحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية اليوم الأربعاء؛ – نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية إيكي- «بالطبع، من الضروري توفر بعض الشروط، وسيكون من الضروري الاجتهاد لاستيفاء هذه الشروط، ولكن من الممكن تحقيقها».

وتابع: «الأمم المتحدة ملتزمة بجدية بهذا الهدف، وذلك أيضا بفضل دعم المجتمع الدولي» كما أعاد المبعوث الأممي التذكير بأن «الرأي العام الليبي أعطى مؤشرات واضحة: التغيير يجب أن يمر عبر الانتخابات، بطريقة سلمية وديمقراطية».

وأوضح غسان سلامة، قائلًا: هذا ما تأكدت منه على نطاق واسع خلال مشاوراتي بشأن المؤتمر الوطني الجامع».

وأضاف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنه «ليس من المستغرب أن الليبيين يريدون تغيير قياداتهم السياسية، فأعضاء مجلس النواب جرى انتخابهم قبل 4 سنوات من حوالي 15 % من السكان».

وختم سلامة قائلا: « وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، يمثلون نسبة ضئيلة من نواب المؤتمر الوطني العام سابقا، الذي يعود لـ 6 سنوات خلت، وحكومة الوفاق الوطني لم تتول مهامها بفضل الانتخابات، ولكن أسندت إليها تلك المهام بعد اتفاق الصخيرات؛ فالانتخابات ضرورية».

