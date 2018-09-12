صنع الله يزور مُصابو هجوم المؤسسة

زارَ رئيسُ المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الثلاثاء، المُصابين الذين وقعوا ضحية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرّ المؤسسة في طرابلس الاثنين الماضي.

واطمأن صنع الله خلال زيارته على الأوضاع الصحية للمُصابين الذين كان من بينهم موظفون في المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب ما ورد في الوقع الرسمي للمؤسسة، فإنَّ الأطقم الطبية المُشرفة على علاج المُصابين أكّدت لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أنَّ حالات المُصابين أصبحت مُستقرة، ولا خطر عليهم.

من جانبه، شدّد صنع الله على أن سلامة الموظفين تعدّ أولوية لدى المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكداً أنها لن تتأخر عن تأمين مصدر قوت الليبيين بكل إمكانياتها.

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