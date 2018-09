مجلس الأمن يجمد أموال الجضران ويضعه على قوائم حظر السفر

المتوسط:

أعلن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات تجميد أصول وحظر سفر على إبراهيم الجضران قائد قوات حرس المنشآت النفطية الليبية، بعد ضمه إلى قائمة العقوبات الدولية الخاصة به بشأن ليبيا.

كما وافقت لجنة العقوبات في المجلس إضافة اسم جضران يوم أمس الثلاثاء إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات، تحديدًا فيما يخص تجميد الأصول وحظر السفر المنصوص عليها في الفقرتين 15 و 17 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011) ، والفقرة 19 القرار 1973 (2011) ، المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويواجه جضران تهما بارتكاب أعمال تزعزع أمن واستقرار ليبيا وتخرق قرارات مجلس الأمن وسط أنباء عن اعتزام المجلس إضافة أسماء أخرى إلى قوائم عقوباته من قادة المجموعات المسلحة في طرابلس.

