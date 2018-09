المتوسط:

اشتكى مزارعون من منطقة قصر بن غشير ارتفاع أسعار المبيدات الزراعية وعدم قدرتهم على شرائها لمكافحة الآفات الزراعية، في ظل غياب ارشادات الجهات المعنية سواء مشرفي الجمعيات الزراعية أو مكتب الارشاد بوزارة الزراعة.

وطالب المزارعون الجهات المسؤولة بتوفير المبيدات المدعومة لتحصين محاصيلهم.

