المتوسط:

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص في ليبيا غسان سلامة أن قرارات هامة ستصدر خلال 24 ساعة القادمة بخصوص سعر صرف العملة الليبية والسيولة.

وقال سلامة في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، آمل أن تسمعوا أخبار طيبة خلال 24 ساعة القادمة تنتظروها منذ شهور بخصوص السيولة وسعر صرف العملة.

