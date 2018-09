المتوسط:

قال رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اللبناني غسان سلامة، إنه تم الاتفاق على استحداث لجنة للترتيبات الأمنية ووضعها موضع التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ودعا سلامة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء الجميع إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

