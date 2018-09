بدء اجتماع التوقيع النهائي على حزمة الإصلاحات الاقتصادية بحضور السراج

المتوسط:

بدأت منذ قليل، مراسم اجتماع التوقيع النهائي على حزمة الإصلاحات الاقتصادية بحضور رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري.

وكان عضو مجلس الدولة الاستشاري، إدريس بوفايد، أكد أنه سيتم عقد اجتماع اليوم يضم رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، ومحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير.

وأوضح “بوفايد”، خلال منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أن الاجتماع المزمع عقده اليوم سيشهد التوقيع على الإصلاحات الاقتصادية.

