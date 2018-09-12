موغريني: الليبيون وحدهم هم من يحق لهم تحديد موعد الانتخابات في ليبيا

أكدت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ” فيديريكا موغريني ” أن الليبيين وحدهم من يحق لهم تحديد موعد الانتخابات في ليبيا ، مجددة رفض الاتحاد التدخل لأي طرف آخر في هذا الشأن.

وقالت ” موغريني ” في كلمة أمام جلسة للبرلمان الأوروبي عقدت أمس الثلاثاء، «إنه لا يحق لأي طرف تحديد موعد الانتخابات، سوى الليبيين أنفسهم».

وأضافت: «لهذا السبب هناك مفوضية الانتخابات، ونحن ندعمها. نحن نريد أن يكون الليبيون هم من يقودون العملية، وعلينا تقديم الدعم التقني والمادي».

وقالت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: «لطالما كان ذلك هو الموقف الأوروبي المشترك» ،مؤكدة أن وفدا من المفوضية الأوروبية ابلغ تلك الرسالة إلى مجلس النواب ومجلس الدولة خلال زيارته شهر مايو الماضي الى ليبيا ، مشيرة في كلمتها إلى أن أكثر من مليوني ونصف مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت في الانتخابات المقبلة، وقالت «الشعب الليبي لديه الحق لاختيار ممثليه بحرية وأمان عبر صناديق الاقتراع، ونحن قدمنا مساعدات لمفوضية الانتخابات في هذا الصدد، قبل تعرضها لهجوم في مايو الماضي».

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