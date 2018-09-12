حكماء القبائل والاعيان بالمنطقة الشرقية يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة بقيادة المشير حفتر

المرج 12 سبتمبر 2018 (وال) – اجتمع حكماء القبائل والاعيان بالمنطقة الشرقية اليوم الإربعاء ، في مدينة المرج لدعم القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية بقيادة المشير اركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر.

واستنكر المجتمعون اعمال العنف الدائرة بالعاصمة الليبية طرابلس بفعل مليشيات مسلحة ومجموعات خارجة عن القانون.

وطالب الحكماء الهيأة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور بسرعة الاتفاق على المسودة المقترحة للخروج بالبلاد من النفق المظلم ومحسابة الخارجين عن القانون. (وال – المرج) أ ف / هــ ع

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