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ليبيا: إغلاق مطار معيتيقة إثر تجدد الاشتباكات في العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعلنت السلطات الليبية وقف الملاحة الجوية في طرابلس، بعد سقوط صواريخ بالقرب من مطار معيتيقة ليل الثلاثاء الأربعاء دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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