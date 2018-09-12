ليبيا: إغلاق مطار معيتيقة إثر تجدد الاشتباكات في العاصمة طرابلس

أعلنت السلطات الليبية وقف الملاحة الجوية في طرابلس، بعد سقوط صواريخ بالقرب من مطار معيتيقة ليل الثلاثاء الأربعاء دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
إدخال تعديلات على الترتيبات الأمنية
تم النشر منذُ 2 دقيقتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
ننشر النص الكامل لبنود برنامج الإصلاحات الإقتصادية الموقع بين الرئاسي والمركزي فى طرابلس
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
بعد إدراجه على لائحة العقوبات الدولية.. وزارة الخزانة الأمريكية تجمد أصول “الجضران”
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك