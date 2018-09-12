ليبيا: إغلاق مطار معيتيقة إثر تجدد الاشتباكات في العاصمة طرابلس

أعلنت السلطات الليبية وقف الملاحة الجوية في طرابلس، بعد سقوط صواريخ بالقرب من مطار معيتيقة ليل الثلاثاء الأربعاء دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

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