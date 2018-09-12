اخبار ليبيا الان

“إنفوجرافك “توضيحي للقذائف التي سقطت على مطار معيتيقة، وتسببت في ايقاف الملاحة الجوية.

تم النشر منذُ 35 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك