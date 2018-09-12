“الوطنية للنفط” ترحب بالعقوبات على الجضران

رحب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، بقرار لجنة مجلس الأمن الدولي بإضافة إبراهيم الجضران إلى قائمة العقوبات الدولية.

قرر مجلس الأمن الدولي إدراج الجضران في قائمة العقوبات للأشخاص المحظورين من السفر وتجميد ممتلكاته، حسب القرارين 1970 و1973 لعام 2011.

ووصف القرار الجضران كقائد ميليشيا مسلحة، وهو الذي شارك في إيقاف النفط لسنوات، قبل أن يقود هجومين عليه في عامي 2017 و2018.

وقالت المؤسسة في بيان، إن القرار صدر في استجابة لدعواتها المتكررة لمعاقبة الجضران، والجهود الحثيثة المشتركة مع مكتب النائب العام وبقية الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص .

وأضافت أن الجضران تسبب بخسارة العديد من الأرواح في ليبيا، وما يزيد عن 60 مليار دولار من خلال إغلاقه موانئ النفط بخليج سرت من الفترة 2013-2016 .

وأكدت أن محاولات الجضران منذ العام 2011 لزعزعة استقرار المؤسسات الليبية أدت الى زيادة معاناة الشعب الليبي.

وأشارت “الوطنية للنفط” إلى أن البيان الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل سابقة هامة وينبغي أن يتم ملاحقة ومقاضاة كل المجموعات المتواجدة في ليبيا والتي تستهدف قطاع النفط، إما من خلال إقفال المنشئات أو شن هجومات مسلحة أو أي أعمال إجرامية أخرى، بنفس الطريقة.

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