سلامة: الانتخابات مطلب الرأي العام في ليبيا

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا، إلى جانب العمل لاستيفاء شروط إجرائها.

وقال في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن الرأي العام في ليبيا منح مؤشرات واضحة حول وجوب مرور التغيير من خلال الانتخابات بطريقة سلمية وديمقراطية.

وأشار إلى أن هذه الرغبة أكدها الليبيون أثناء المشاورات التي أجراها بشأن المؤتمر الوطني الجامع. هذا وأكد التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في بلوغ هدف إجراء انتخابات في ليبيا، من خلال تحقيق الشروط لإجراء انتخابات وطنية في البلاد.

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