مجلس النواب يدعو أعضائه إلى حضور جلسته الاستثنائية طارئة غدا

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، كافة الأعضاء إلى حضور جلسة استثنائية طارئة غدا الخميس بمدينة طبرق، بحسب ما ذكرت رئاسة المجلس في بيانها اليوم الأربعاء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للمجلس، أن اجتماعات تشاورية للبرلمان عقدت اليوم بمقره، بحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومه، وعدد من النواب بعد وصولهم إلى مدينة طبرق.

ومن المنتظر أن يتناول مجلس النواب في جلسته الاستثنائية غدا الخميس، مناقشة إقرار مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور، التي تعثرت أكثر من مرة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أعلن في تصريحات سابقة أنهم سيتوجهون إلى انتخابات رئاسية مباشرة في حال لم يتوفر النصاب المطلوب في جلسة المجلس المقبل، على حد قوله.

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