«تعليم الوفاق» امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية السبت القادم

اجتمع وكيل وزارة داخلية الوفاق عميد خالد مازن مع وكيل وزارة تعليم الوفاق الأستاذ عادل جمعة مساء اليوم الأربعاء، وبحضور رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى ومدير إدارة الامتحانات بوزارة التعليم.

تم خلال هذا الاجتماع مناقشة تحديد موعد امتحانات الدور الثاني لمرحلة إتمام الشهادة الثانوية وتم الاتفاق على البدء في إجراء الامتحانات يوم السبت من الأسبوع القادم الموافق 15 سبتمبر 2018م.

كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى الخطة الأمنية بشأن تأمين مقرات الامتحانات حسب الجدول المعد من قبل وزارة التعليم.

علماً بأن الامتحانات في طرابلس ستكون في القاطع “أ” والقاطع “ب” وباقي البلديات حسب الأماكن التي حددتها وزارة تعليم الوفاق بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمناطق.

الجدير بالذكر بأن مديريات الأمن بالمناطق هي التي ستشرف على تأمين مقرات الامتحانات بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والتي ستشارك في الخطة الأمنية الموضوعة بهذا الشأن.

