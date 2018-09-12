مخابز سوق الجمعة تتسلم أول دفعة من الدقيق

قال عضو لجنة الأزمة في بلدية سوق الجمعة محمد التريكي، الأربعاء، إن 16 مخبزًا داخل البلدية تسلمت 200 كيس من الدقيق، أي ما يساوي 10 أطنان لكل مخبز.

وأضاف التريكي، في تصريح للرائد، أن هناك اتفاقًا على توزيع الدقيق على 7 بلديات في طرابلس الكبرى، لكل بلدية يوم في الأسبوع يوزع فيه الدقيق على 21 مخبزا فيها، مضيفًا أن هذه أول شحنة تتسلمها المخابز منذ بداية أزمة الدقيق، موضحًا أن سعر بيع الخبز داخل هذه المخابز سيبلغ دينارا واحدا لكل خمسة أرغفة ابتداء من يوم غد الخميس.

وأشار التريكي إلى أن مجموعة مسلحة تعيق توزيع الدقيق من أحد المصانع في منطقة السواني الذي ينتج يوميًّا قرابة 420 طنًّا من الدقيق.

يذكر أن لجنة الأزمة والطوارئ المكلفة من المجلس الرئاسي أعلنت، الأحد الماضي، تسعير الـ 5 أرغفة من الخبز بدينار واحد، وبوزن 150 غرامًا للرغيف، ابتداء من الأسبوع القادم.

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