بالتفاصيل لـ218.. السموعي يكشف عن جريمة عائلة الحمادي

نفى العميد صلاح السموعي في حديث مع 218، تصفية عائلة عبدو الحمادي من منطقة الهضبة بطرابلس، بحسب ما جاء في بيان للواء السابع.

وكشف السموعي أن الحادثة جنائية وجاءت نتيجة شجار بين عائلتين جارتين تقطنان بـ”الشرقية”، إحداهما من ترهونة والأخرى من قماطة.

ووفق السموعي، فإن البحث الجنائي بطرابلس توصل، بعد جمع الاستدلال، إلى أن الموضوع ثأر بين عائلتي “جمال محمد بن منصور” و”أحمد عبد الحكيم شوبار”

وتفيد الرواية، وفق محضر الاستدلال، بأن جمال هو من قام بطعن أحمد شوبار بواسطة سكين توفي على إثره قبل أن يقوم أيضا بطعن شقيقه إبرهيم شوبار.

وقال السموعي إن المعطيات المتوفرة تفيد بأن أحد أفراد عائلة شوبار أقدم على ارتكاب الجريمة انتقاما لمقتل أحمد شوبار.

وقد عثرت السلطات الأمنية على جثث محمد سالم بن منصور، وزوجته وداد عبد الله الحمادي، وابنه جمال، وشقيق زوجة محمد، وشقيقة زوجته فاطمة الحمادي، في سيارة بمنطقة القربولي.

وأشار إلى أن تفاصيل أوفى عن الحادثة سيتم نشرها خلال الأيام القادمة.

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