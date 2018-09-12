الحكومة الإيطالية : الشعب الليبي هو من يحدد موعد وكيفية إجراء الإنتخابات

ليبيا – جددت الحكومة الايطالية على لسان وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي الإشارة إلى أن الشعب الليبي هو من يحدد موعد وكيفية إجراء الانتخابات.

وجاء ذلك في بيان صدر غداة مكالمات هاتفية أجراها رئيس الدبلوماسية الايطالية خلال اليومين الماضيين وفقاً لوكالة ” آكي ” الإيطالية مع كل من المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة و رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وعضو المجلس احمد معيتيق ووزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة.

وزير الخارجية الإيطالي جدد موقف بلاده الداعم لخطة عمل الأمم المتحدة كأساس لعملية سياسية منظمة في ليبيا والتي تضمنت أيضاً إجراء انتخابات عامة يقرر الشعب الليبي كيفيتها وآجالها على أن تجري في إطار تشريعي سليم وفي ظروف أمن وشفافية وموثوقية.

المرصد – متابعات

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