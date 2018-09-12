الشاطر : لافائدة من أي هدنة مالم يُجرد مجلس الأمن المتهورين من أسلحتهم

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر ، الأربعاء ، أن الأولوية المطلقة والعاجلة تتمثل في جمع وتجميد سلاح كافة المليشيات والجماعات المسلحة تحت أي إسم.

الشاطر حمّل في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مجلس الأمن مسؤولية جمع سلاح الميليشيات لأن له تجارب ناجحة في دول عانت ما تعانيه ليبيا.

وأضاف عضو مجلس الدولة قائلاً : ” لا فائدة ترجى من أي جهود تبذل للمصالحة هدنة كانت أو حلول سياسية ما لم يجرد المتهورون من أسلحتهم”.

ويأتي هذا التصريح من الشاطر عقب تصريح سابق أرجع من خلاله سبب الإشتباكات فى طرابلس إلى الصراع الدائر حول الإعتمادات المستندية المقرر تخصيصها من قبل الحكومة والمصرف المركزي بقيمة 13 مليار دينار ليبي .

المرصد – متابعات

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