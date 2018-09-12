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الرئاسي يشكل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الرئاسي يشكل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار برئاسة آمر مركز العمليات المشتركة طرابلس الكبرى

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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