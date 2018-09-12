الرئاسي يشكل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار برئاسة آمر مركز العمليات المشتركة طرابلس الكبرى
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قناة 218 الليبية
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