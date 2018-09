الدولار يبدأ في الهبوط أمام الإصلاحات الاقتصادية

المتوسط:

سرعان ما أظهر قرار اعتماد برنامج الإصلاحات الاقتصادية تأثيره على أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي في السوق الموازية.

وأظهرت الأرقام الواردة من مُتتبعي السوق السوداء في طرابلس أن أسعار الدولار وصلت إلى 6.03 دينار بعد أن قارب من ملامسة الـ7 دنانير خلال الأيام الماضية.

وأعلن المصرف المركزي والمجلس الرئاسي والمجلس الاستشاري عقب اجتماع ثلاثي بحضور النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي المُكون من 12 بنداً رئيسياً.

وكانت أبرز البنود التي تضمنها البرنامج الاقتصادي، فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي ورفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة وإضافة مبلغ 500 دولار لقيمة مخصصات أرباب الأسر.

