الجامعة العربية تدعو مجلس النواب إلى إقرار قانون الاستفتاء على الدستور

دعا مجلس جامعة الدول العربية، الأربعاء، مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة لإقرار قانون الاستفتاء على الدستور، والوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وجدد المجلس، في ختام دورته الـ 150 التي عقدت في مقر الجامعة بالقاهرة، التأكيد على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي، داعيًا مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تحمل مسؤوليتهما التاريخية أمام الشعب الليبي، والإسراع في الاتفاق على الأطر القانونية لتوحيد كافة مؤسسات الدولة السيادية، العسكرية منها والاقتصادية، وصولًا إلى إنهاء حالة الانقسام.

واعتبر مجلس الجامعة المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها في طرابلس، الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط، وفق الآليات والقوانين المعمول بها، وشدد على أنه يدعم كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسسات الاقتصادية الليبية وتوحيدها.

وحث المجلس على تحسين إدارة الأصول والأموال الليبية المجمدة في المصارف الأجنبية بما يضمن استفادة الشعب الليبي منها، وتسخيرها لخدماته واحتياجاته، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد المجلس الدعوة إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والامتناع عن دعم المؤسسات الموازية أو التواصل معها.