أسباب عقوبات مجلس الأمن على «الجضران»

أعلن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أسباب إدراجه قائد جهاز حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم جضران على قائمته للعقوبات الدولية بشأن حظر السفر وتجميد الأصول التي أعلن عن صدورها بحق المعني في وقت سابق من اليوم.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات تجميد أصول وحظر سفر على إبراهيم الجضران قائد قوات حرس المنشآت النفطية الليبية، بعد ضمه إلى قائمة العقوبات الدولية الخاصة به بشأن ليبيا.

كما وافقت لجنة العقوبات في المجلس إضافة اسم جضران يوم أمس الثلاثاء إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات، تحديدًا فيما يخص تجميد الأصول وحظر السفر المنصوص عليها في الفقرتين 15 و 17 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011) ، والفقرة 19 القرار 1973 (2011) ، المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأرجع مجلس الأمن إدراجه لاسم جضران بناءً على عدة عوامل أولها إصدار مكتب المدعي العام في ليبيا أمراً بالقبض عليه متهماً إياه بارتكاب عدد من الجرائم أما الثانية فهي قيام الشخص المعني بأعمال مسلّحة وشنّ هجمات مسلحة على المنشآت النفطية الموجودة في منطقة الهلال النفطي أدّت إلى تدميرها، وكان آخرها في 14 يونيو 2018.

وأوضح المجلس أن الهجمات التي قادها جضران على منطقة الهلال النفطي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا من سكان المنطقة وعرّضت حياة المدنيين للخطر فيما كان السبب الرابع هو أن الهجمات عطّلت صادرات النفط الليبية في فترات متقطعة بين عامي 2013 و 2018، مما كبّد الاقتصاد الليبي خسائر فادحة.

واتهم المجلس جضران بتصدير النفط بشكل غير قانوني وقيامه بتجنيد مقاتلين أجانب لتنفيذ هجماته المتكررة على منطقة ”الهلال النفطي“، كما عمَل من خلال أفعاله، ضد استقرار ليبيا كما إنه يشكِّل عقبة في طريق الأطراف الليبية لحل الأزمة السياسية وتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة.

