سالفيني : معدلات تدفقات الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا الآن هي “صفر”

ليبيا – أعلن وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني عن زيارة إلى تونس نهاية شهر سبتمبر الجاري لوقف تدفقات الهجرة المنطلقة من سواحلها بإتجاه بلاده بعد توقف تلك القادمة من ليبيا.

سالفيني قال خلال تسجيل حوار مع إحدى قنوات التلفزة العامة بحسب ما نشرته وكالة ” آكي ” الإيطالية إن حجم التدفقات من ليبيا الآن هو صفر .

وشدد الوزير اليميني على أنه سينتهج نفس السلوك في حالة حدوث أزمة جديدة على غرار تلك المتعلقة بسفينة خفر السواحل الايطالي “ديتشوتي” والتي رفض إنزالها لمهاجرين ظلوا عدة أيام عالقين على متنها داخل ميناء كاتانيا الصقلي.

يشار إلى أن إيطاليا كررت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بناءً على سياسات الوزير سالفيني إنتهاج سياسة رفض إنزال المهاجرين على أراضيها .

وقد إستقبلت إسبانيا بعضاً من المهاجرين فيما قررت إيطاليا الحذو بحذو جارتها الشمالية إيطاليا بينما قام خفر السواحل الليبي باعادة الآلاف منهم إلى ليبيا بعد ضبطه لهم سواء فى المياه الليبية أو الدولية الأمر الذي أثار إستنكار وحفيظة المنظمات الحقوقية الدولية .

المرصد – متابعات

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