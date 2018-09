المتوسط:

قال وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي إن الشعب الليبي هو من يحدد موعد وكيفية إجراء الانتخابات.

ذلك وفقاً لبيان صدر غداة مكالمات هاتفية أجراها رئيس الدبلوماسية الإيطالية خلال اليومين الماضيين مع كلٍ من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وعضو المجلس أحمد معيتيق ووزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة.

جدد وزير الخارجية الإيطالي موقف بلاده الداعم لخطة عمل الأمم المتحدة كأساس لعملية سياسية منظمة في ليبيا والتي تضمنت أيضاً إجراء انتخابات عامة يقرر الشعب الليبي كيفيتها وآجالها.

The post «وزير خارجية إيطاليا»: تحديد موعد الانتخابات بيد الليبيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية