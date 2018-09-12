الدباشي عن غياب مجلس النواب فى الإصلاحات الإقتصادية : مشلول وأصبح بالوعة للمال العام

ليبيا – بعنوان ” هل بدأت مراسم تشييع جثمان مجلس النواب ؟ ” إستهل مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة السفير السابق إبراهيم الدباشي تعليقه حول غياب دور مجلس النواب فى ملف الإصلاحات الإقتصادية رغم المهام المنوطة به .

وفى مقال نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وطالعته صحيفة المرصد ، قال الدباشي ، الأربعاء ، إن مجلس النواب الذي إنتخبه الليبيون ليمثلهم، ويشرع لهم ويصلح حالهم، قاده من وصفهم بالجهويون والجاهلون السياسيون الى الشلل التام وتحول لمجرد بالوعة للمال العام تساهم في تفاقم أزمات البلاد ومعاناة المواطنين.

وأكد الدباشي بأن عدم تفاعل مجلس النواب مع الاحداث وغيابه عن الساحة السياسية المحلية قد دفع الناس الى تناسي وجوده الافتراضي الذي لم يستطع إثباته بأي تشريع أو مبادرة منذ فترة طويلة.

وأضاف : ” فشل مجلس النواب في جمع أعضائة وإصدار بعض التشريعات الملحة، دفع السيد غسان سلامة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتحذير المجلس علناً من داخل مجلس الامن ” .

وتابع الدباشي قائلاً ” سلامة قال لهم : إستنفدت كل الطرق التقليدية في سبيل الدفع بالعملية التشريعية إلى الأمام. وإلى يومنا هذا لا تزال هذه الطرق إما مسدودة أو أنها مصممة بحيث لا تفضي إلى أي نتيجة فإذا لم يتم تشريع القانون قريباً فإننا لن نستمر في هذا النهج إذ ثمة سبل أخرى لتحقيق التغيير السياسي على نحو سلمي وسوف نتبناها دون تردد، وبكل حماس بالتأكيد”.

وإعتبر المندوب السابق قرارات الإصلاحات الإقتصادية التي صدرت اليوم برعاية سلامة قد دقت أول مسمار في نعش مجلس النواب الذي أكد إنه أُستعيض عنه بالمجلس الرئاسي في فرض الرسوم على بيع النقد الاجنبي ، متوقعاً أن تتم الإستعاضة عنه في إصدار التشريعات اللازمة للإنتخابات قريباً .

وإستطرد قائلاً : ” صحيح إن ما يجري مخالف للقانون ولكن استُنفِذت كل السبل للعمل وفقاً للقانون من خلال السلطة التشريعية المعطلة وهذه الاجراءات المتخذة والتي قد تتخذ أصبحت مشروعة اخلاقياً لانهاء معاناة الناس وإحياء العملية الديمقراطية، خاصة وإن كل السلطات الليبية تعيش وتعمل خارج نطاق القانون منذ عملية فجر ليبيا” .

وختم الدباشي مقاله معبراً عن إعتقاده بأن جثمان مجلس النواب سيشيع قريباً إذا قرر الإنتحار وإستمر في العبث وإضاعة الوقت ولم يضع الأساس الدستوري للإنتخابات ويصدر قانونها لأن المجتمع الدولي يبدوا مصمماً هذه المرة على مساعدة الليبيين للخروج من قبضة العابثين اينما كان موقعهم ، وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات

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