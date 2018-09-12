اجتماع لتحديد موعد امتحانات الدور الثاني لإتمام مرحلة الشهادة الثانوية

ناقش وكيل داخلية الوفاق، خالد مازن، مع وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، بتحديد موعد امتحانات الدور الثاني لمرحلة إتمام الشهادة الثانوية.

وبحسب صفحة داخلية الوفاق على الفيسبوك، فقد تم خلال الاجتماع الإتفاق على البدء في إجراء الامتحانات يوم 15 سبتمبر الجاري.

وتطرق الاجتماع إلى الخطة الأمنية بشأن تأمين مقرات الامتحانات حسب الجدول المعد من قبل وزارة التعليم. هذا وستكون الامتحانات في طرابلس بالقاطع “أ” والقاطع “ب” وباقي البلديات حسب الأماكن التي حددتها وزارة التعليم بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمناطق.

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