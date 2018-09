المتوسط:

كلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مديرية أمن طرابلس بتجهيز قوة لحماية المؤسسات العامة والسيادية.

ذلك وفقاً للبيان الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الأربعاء، على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما طالب الرئاسي مديرية أمن طرابلس بالتنسيق مع البعثة الأممية لدى ليبيا بخصوص المساعدات التقنية.

