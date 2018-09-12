المجلس الرئاسي يقرر تشكيل لجنة المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تشكيل لجنة المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار، برئاسة آمر مركز العمليات المشتركة.

وأوضح المجلس في بيان، أن اللجنة ستقوم بالإشراف على الامتثال لإتفاق وقف إطلاق النار، وتشكيل فرق لمراقبة التحقق الإتفاق، والفصل في الانتهاكات التي يتم الإبلاغ عنها، وتقديم المشورة.

وتابعت أنه يمكن لللجنة الاستعانة بخبراء من بعثة الأمم المتحدة لتسهيل القيام بمهامها.

وأشارت إلى تخصيص أرقاما هاتفية معلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة لتسهيل التواصل معها من قبل الجهات العامة والمواطنين.

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