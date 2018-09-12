اخبار ليبيا الان

«الرئاسي» يُشكل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ يومين
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

شكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لجنة تسمى ” لجنة المراقبة ” والتحقق من وقف إطلاق النار برئاسة آمر مركز العمليات المشتركة طرابلس الكبرى.

ذلك وفقاً لبيان أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتتولى اللجنة المشكلة مهام:

الإشراف على الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار.

تشكيل فرق لمراقبة التحقيق من وقف إطلاق النار.

الفصل في الانتهاكات التي يتم الإبلاغ عنها والتوسط لحل النزاعات وتيسير تسوية المنازعات التي يتعذر حلها محلياً من قبل فرق المراقبة ووقف إطلاق النار.

The post «الرئاسي» يُشكل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لجنة البتيخ
    اشراف البتيخ
    فصل البتيخ
    انت بتيخ
    انت عميل بتنفذ مخططات اسيادك
    قاعد تقتل فالشعب الليبي بالبطيء
    اقسم بالله ماعندك لاذرة وطنيه ولاانسانيه ولا حتي رجوله
    حسبي الله فيك

    رد