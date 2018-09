«الرئاسي» يُشكل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار

المتوسط:

شكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لجنة تسمى ” لجنة المراقبة ” والتحقق من وقف إطلاق النار برئاسة آمر مركز العمليات المشتركة طرابلس الكبرى.

ذلك وفقاً لبيان أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتتولى اللجنة المشكلة مهام:

الإشراف على الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار.

تشكيل فرق لمراقبة التحقيق من وقف إطلاق النار.

الفصل في الانتهاكات التي يتم الإبلاغ عنها والتوسط لحل النزاعات وتيسير تسوية المنازعات التي يتعذر حلها محلياً من قبل فرق المراقبة ووقف إطلاق النار.

