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الرئاسي يشكل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار بطرابلس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

 

شكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأربعاء، لجنة للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس.

وتتكون اللجنة، وفق قرار صادر عن المجلس الرئاسي، من آمر مركز العمليات المشتركة في طرابلس الكبرى، وعضوية مدير مديرية أمن طرابلس، ومدير مديرية قصر بن غشير، ومندوب عن وزارة الحكم المحلي، ومدير جهاز المخابرات العامة، ومندوب عن جهاز المباحث العامة، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية.

وتتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتشكيل فرق لمراقبته والتحقق منه، والفصل في الانتهاكات والتوسط لحل النزاعات.

يشار إلى أن مدينة طرابلس شهدت، مساء الثلاثاء، اشتباكات مسلحة محدودة في منطقة طريق مطار طرابلس، وسقوط قذائف قرب مطار معيتيقة وفي منطقة أبو سليم، دون وقوع أي خسائر بشرية.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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  • لقد صرح لنا مصدر مقرب من فايز السراج حول معلومات خطيرة تمت بين السراج وامعتيق وصديق الكبير بتقديم رشاوي مالية لمبعوث منظمة الرشاوي الامم المتحدة تقدر بقيمة بـ 200 مليون دولار من أموال الشعب الليبي مقابل بقاء ودعم ميلشيات السراج الاجرامية بشأن منع اللواء السابع من دخول طرابلس إلى حين اصدار قرار من المجتمع الدولي باسم أختراق الهدنة ووقف أطلاق النار بعدما يقبض غسان سلامة ثمن تصريحاته ضد اللواء السابع، وتم تكليف عميل الطليان أحمد أمعتيق بتحويله على حساب غسان سلامة عبر حساب خارجي لشركة في بريطانيا لصحبها المصراتي أحد غلمان أمعتيق عبر بنك بريطاني تملك قطر فيه اسهم كبيرة وبالفعل وصلت الحوالة المالية إلى حساب مبعوث الاممي غسان سلامة لكي يبدا الصديق الكبير وخالد المشري بألاعلان عن الاصلاحات لقطع الطريق أمام اللواء السابع وقبلهم قبض طارق متري مبلغ مالي أقل منه وكذلك اليون وكوبلر مقابل تمكين الميلشيات الاجرامية بعلم السفير البريطاني السابق بيتر ميلت مع السفير البريطاني الحالي .. مادور استيفاني من رشوة غسان سلامة، وسيتم فضح جميع مبعوثيين الامم المتحدة موظفيه المرتشيين في ليبيا بالمستندات وارقام الحولات المالية الخارجية يابريطانيا.. ردوها علينا أن استطتعتم لكي تخرج المستندات … على الشعب الليبي رفع قضايا في جميع مبعوثيين الامم المتحدة وسفراء الاتحاد الاوروبي وحكوماتهم الفبرارية لاسترجاع منهم اموال ليبيا المنهوبة طيلة سبع سنوات .

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