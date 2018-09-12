الرئاسي يشكل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار بطرابلس

شكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأربعاء، لجنة للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس.

وتتكون اللجنة، وفق قرار صادر عن المجلس الرئاسي، من آمر مركز العمليات المشتركة في طرابلس الكبرى، وعضوية مدير مديرية أمن طرابلس، ومدير مديرية قصر بن غشير، ومندوب عن وزارة الحكم المحلي، ومدير جهاز المخابرات العامة، ومندوب عن جهاز المباحث العامة، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية.

وتتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتشكيل فرق لمراقبته والتحقق منه، والفصل في الانتهاكات والتوسط لحل النزاعات.

يشار إلى أن مدينة طرابلس شهدت، مساء الثلاثاء، اشتباكات مسلحة محدودة في منطقة طريق مطار طرابلس، وسقوط قذائف قرب مطار معيتيقة وفي منطقة أبو سليم، دون وقوع أي خسائر بشرية.

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