مؤسسة النفط ترحب بإدراج جضران على قائمة عقوبات مجلس الأمن وتطالب بمعاقبة البقية

ليبيا – رحب أعضاء مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط في بيان لهم اليوم الاربعاء بقرار لجنة مجلس الأمن الدولي باضافة قائد حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران لقائمة العقوبات الدولية.

مؤسسة النفط أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن هذا القرار صدر في استجابة لدعواتها المتكررة لمعاقبة إبراهيم جضران والجهود الحثيثة المشتركة مع مكتب النائب العام وبقية الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص .

وأكد البيان على أن جضران تسبب في خسارة الدولة الليبية العديد من الأرواح وما يزيد عن 60 مليار دولار من خلال اغلاقه لموانئ النفط بخليج سرت من الفترة 2013-2016 .

وإعتبرت المؤسسة محاولات جضران منذ عام 2011 لزعزعة استقرار المؤسسات الليبية قد أدت لزيادة معاناة الشعب الليبي مؤكدة بأن البيان الصادر عن مجلس الأمن يشكل سابقة هامة وينبغي أن يتم ملاحقة ومقاضاة كل المجموعات المتواجدة في ليبيا والتي قالت تستهدف قطاع النفط، إما من خلال إقفال المنشآت أو شن هجومات مسلحة أو أي أعمال إجرامية أخرى، بنفس الطريقة.

ونعت المؤسسة الوطنية للنفط في ختام بيانها كل ” الشهداء ” اللذين قالت إنهم سقطوا دفاعاً عن المنشآت النفطية من هجمات مليشيات جضران في اشارة منها إلى عناصر القوات المسلحة الذين سقطوا اثناء المعارك المتكررة للدفاع عن المنشآت النفطية.

المرصد – متابعات

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