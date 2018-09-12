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تقرير خبراء بمجلس الأمن يتهم ابن خليفة حفتر بالاستيلاء على أموال المركزي ببنغازي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

اتهم تقرير لفريق الخبراء المعني بليبيا موجّه إلى رئاسة مجلس الأمن، الكتيبة 106 التابعة لقوات حفتر، والتي يقودها ابنه صدام، بالسيطرة على فرع المصرف المركزي في مدينة بنغازي، ونقل كميات كبيرة من الأموال والفضة منه إلى جهة غير معلومة.

وأضاف التقرير المؤرخ بالخامس من سبتمبر الجاري، والذي اطّلعت الرائد على نسخة منه، أن الخزينة التي صادرتها الكتيبة في أواخر عام 2017 تحوي أكثر من 630 مليون دينار، و159 مليون يورو، ومليونًا و900 ألف دولار، و5 آلاف و869 عملة فضية.

وأوضح التقرير أن فرع المصرف “كان لمدة طويلة تحت سيطرة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فرج منصور، قبل احتجازه من جانب قوات حفتر في نوفمبر من عام 2018”.

يذكر أن محافظ المصرف المركزي الموزاي علي الحبري، صرح سابقًا، بأن كميات كبيرة من الأموال أتلفت في فرع المصرف المركزي في بنغازي نتيجة تسرب مياه المجاري إليه

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عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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  • لقد صرح لنا مصدر مقرب من فايز السراج حول معلومات خطيرة تمت بين السراج وامعتيق وصديق الكبير بتقديم رشاوي مالية لمبعوث منظمة الرشاوي الامم المتحدة تقدر بقيمة بـ 200 مليون دولار من أموال الشعب الليبي مقابل بقاء ودعم ميلشيات السراج الاجرامية بشأن منع اللواء السابع من دخول طرابلس إلى حين اصدار قرار من المجتمع الدولي باسم أختراق الهدنة ووقف أطلاق النار بعدما يقبض غسان سلامة ثمن تصريحاته ضد اللواء السابع، وتم تكليف عميل الطليان أحمد أمعتيق بتحويل على حساب غسان سلامة عبر حساب خارجي لشركة في بريطانيا لصحبها المصراتي أحد غلمان أمعتيق عبر بنك بريطاني تملك قطر فيه اسهم كبيرة وبالفعل وصلت الحوالة المالية إلى حساب مبعوث الاممي غسان سلامة لكي يبدا الصديق الكبير وخالد المشري بألاعلان عن الاصلاحات لقطع الطريق أمام اللواء السابع وقبلهم قبض طارق متري مبلغ مالي أقل منه وكذلك اليون وكوبلر مقابل تمكين الميلشيات الاجرامية بعلم السفير البريطاني السابق بيتر ميلت مع السفير البريطاني الحالي .. مادور استيفاني من رشوة غسان سلامة، وسيتم فضح جميع مبعوثيين الامم المتحدة موظفيه المرتشيين في ليبيا بالمستندات وارقام الحولات المالية الخارجية يابريطانيا.. ردوها علينا أن استطتعتم لكي تخرج المستندات … على الشعب الليبي رفع قضايا في جميع مبعوثيين الامم المتحدة وسفراء الاتحاد الاوروبي وحكوماتهم الفبرارية لاسترجاع منهم اموال ليبيا المنهوبة طيلة سبع سنوات .

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