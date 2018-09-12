تقرير خبراء بمجلس الأمن يتهم ابن خليفة حفتر بالاستيلاء على أموال المركزي ببنغازي

اتهم تقرير لفريق الخبراء المعني بليبيا موجّه إلى رئاسة مجلس الأمن، الكتيبة 106 التابعة لقوات حفتر، والتي يقودها ابنه صدام، بالسيطرة على فرع المصرف المركزي في مدينة بنغازي، ونقل كميات كبيرة من الأموال والفضة منه إلى جهة غير معلومة.

وأضاف التقرير المؤرخ بالخامس من سبتمبر الجاري، والذي اطّلعت الرائد على نسخة منه، أن الخزينة التي صادرتها الكتيبة في أواخر عام 2017 تحوي أكثر من 630 مليون دينار، و159 مليون يورو، ومليونًا و900 ألف دولار، و5 آلاف و869 عملة فضية.

وأوضح التقرير أن فرع المصرف “كان لمدة طويلة تحت سيطرة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فرج منصور، قبل احتجازه من جانب قوات حفتر في نوفمبر من عام 2018”.

يذكر أن محافظ المصرف المركزي الموزاي علي الحبري، صرح سابقًا، بأن كميات كبيرة من الأموال أتلفت في فرع المصرف المركزي في بنغازي نتيجة تسرب مياه المجاري إليه

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