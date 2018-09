المتوسط – سامر أبو وردة

استكمالا لاستعراض “المتوسط” أبرز المخالفات التي وردت في التقرير الذي قام بإعداده فريق الخبراء المعني بليبيا، والذي قام برفعه إلى مجلس الأمن الدولي في الخامس من سبتمبر من الشهر الجاري.

تلقي الفريق معلومات موثوقة تفيد بتدخل كتيبه النواصي، التي وصفها التقرير بأنها جماعة مسلحة، في أنشطة المؤسسه الليبية للاستثمار، وقد أجبرت المؤسسة على تعيين مرشحين من الجماعة، وقام آمر الكتيبة بتهديد الإدارة عندما لم تستجب لهذه الطلبات.

وتابع التقرير، “خلال فتره شهرين تقريبا الطرد بعض القيادات في الإدارة العليا للمؤسسة إلى مغادرة طرابلس، وفي مايو ٢٠١٨، حاولت المؤسسة نقل مقرها إلى مكان آخر بعيداً عن موقعها الحالي في برج طرابلس، وهو ما عارضته “النواصي” بشدة وقامت باختطاف موظفا لبضع ساعات.

The post “خبراء مجلس الأمن”: “النواصي” أجبرت “الليبية للاستثمار” على تعيين تابعين لها وهددت الإدارة واختطفت موظفاً appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية