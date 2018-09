«الدباشي»: قرارات الإصلاح الاقتصادي مسمار في نعش «النواب»

المتوسط:

هاجم مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي مجلس النواب، مؤكدًا أن من يقوده هم الجهويون والجاهلون السياسيون، الذين وصلوا به إلى الشلل التام، وتحول إلى مجرد بالوعة للمال العام تساهم في تفاقم أزمات البلاد ومعاناة المواطنين.

وأضاف الدباشي في منشور له على فيسبوك، أن عدم تفاعل مجلس النواب مع الأحداث وغيابه عن الساحة السياسية المحلية دفع الناس إلى تناسي وجوده الافتراضي الذي لم يستطع اثباته بأي تشريع أو مبادرة منذ فترة طويلة.

وأوضح أن فشل مجلس النواب في جمع أعضائه وإصدار بعض التشريعات الملحة، دفع غسان سلامة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى تحذيره علناً من داخل مجلس الأمن قائلاً: “استنفدت كل الطرق التقليدية في سبيل الدفع بالعملية التشريعية إلى الأمام. وإلى يومنا هذا، لا تزال هذه الطرق إما مسدودة أو أنها مصممة بحيث لا تفضي إلى أية نتيجة. فإذا لم يتم تشريع القانون قريباً، فإننا لن نستمر في هذا النهج، إذ ثمة سبل أخرى لتحقيق التغيير السياسي على نحو سلمي وسوف نتبناها دون تردد، وبكل حماس بالتأكيد”.

وبين أنّه يعتقد أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي صدرت اليوم برعاية سلامة تدق أول مسمار في نعش مجلس النواب الذي استعيض عنه بالمجلس الرئاسي في فرض الرسوم على بيع النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتم الاستعاضة عنه في إصدار التشريعات اللازمة للانتخابات قريباً.

وتابع الدباشي: صحيح أن ما يجري مخالف للقانون ولكن استُنفِذت كل السبل للعمل وفقا للقانون من خلال السلطة التشريعية المعطلة. وهذه الاجراءات التي اتخذت والتي قد تتخذ اصبحت مشروعة اخلاقياً لإنهاء معاناة الناس واحياء العملية الديمقراطية، خاصة وان كل السلطات الليبية تعيش وتعمل خارج نطاق القانون منذ عملية فجر ليبيا.

وقال: أعتقد أن جثمان مجلس النواب سيشيع قريباً إذا قرر الانتحار واستمر في العبث واضاعة الوقت ولم يضع الاساس الدستوري للانتخابات ويصدر قانونها، فالمجتمع الدولي يبدو مصمماً هذه المرة على مساعدة الليبيين للخروج من قبضة العابثين أينما كان موقعهم.

