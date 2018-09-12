السراج: تصريحات حفتر عن طرابلس “غير مسؤولة”

وجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اتهامات لجهات خارجية، لم يسمها، بزعزعة استقرار ليبيا عبر دعم الجماعات المسلحة سرا، وقال إن هذه الجماعات تعرف نفسها جيدا.

وقال السراج في مقابلة نشرتها صحيفة “كورييري ديلا سيرا”، نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية، إن الدول التي تدعم الجماعات المسلحة لا تريد أن تكون ليبيا ذات سيادة.

وعلّق السراج على تصريحات قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، حول “تحرير طرابلس”، وأكد أنها “غير مسؤولة”، وذكّره بما تم الاتفاق عليه في لقاء باريس.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزي، أبلغه خلال مكالمة هاتفية بتفاصيل لقائه مع حفتر”. وبين أنه اتفق مع الوزير الإيطالي على ضرورة العمل معا، مع عدم معارضة اللقاءات الثنائية.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي، إيطاليا لإجراء دراسة “جادة” للمؤتمر الدولي الذي تعتزم روما إقامته في نوفمبر المقبل، كما طالب فرنسا وإيطاليا بحل خلافاتهما الثنائية بشأن ليبيا لأن في وضع خطير، وبحسب وصفه.

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