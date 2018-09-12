اخبار ليبيا الان

قانون حقوق المؤلف.. تصويت حاسم في البرلمان الأوروبي

تم النشر منذُ 16 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

في الصحف اليوم: تطورات الأزمة الليبية في ظل سعي روما إلى استعادة زمام المبادرة لحل الصراع هناك. سيف الإسلام القذافي راسل القضاء الفرنسي ليؤكد تورط الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية تمويل حملته الانتخابية من قبل نظام القذافي. البرلمان الأوروربي يستمع اليوم لخطاب رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر كما يصوت على قانون حماية حقوق المؤلف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك