قانون حقوق المؤلف.. تصويت حاسم في البرلمان الأوروبي

في الصحف اليوم: تطورات الأزمة الليبية في ظل سعي روما إلى استعادة زمام المبادرة لحل الصراع هناك. سيف الإسلام القذافي راسل القضاء الفرنسي ليؤكد تورط الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية تمويل حملته الانتخابية من قبل نظام القذافي. البرلمان الأوروربي يستمع اليوم لخطاب رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر كما يصوت على قانون حماية حقوق المؤلف.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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