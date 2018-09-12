وهبي البوري يشهد أمسية شعرية للشاعر عصام الفرجاني والشاعرة وجدان العياش

بنغازي 12 سبتمبر 2018 (وال) – أقيم في قاعة مركز وهبي البوري الثقافي اليوم الأربعاء أمسية شعرية للشاعر عصام الفرجاني والشاعرة وجدان العياش.

وألقى الفرجاني والعياش خلال الأمسية الشعرية التي تأتي من ضمن نشاطات قسم البرامج والأنشطة الثقافية في مكتب الإعلام والثقافة بنغازي عدد من القصائد التي كانت بين العاطفية والوطنية.

ومن ثم قدم الشاعر أحمد العبيدي مقدم الأمسية الشاعرة وجدان العياش وهي شاعرة فلسطينية وعضو في اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين ولها العديد من الإصدارات.

ومن إصداراتها قصائد تتعقب ألفه الحروف، ظل عاصفة، مراعي الكلام الافتراضي، رابحة الظل، لها نثر للنشر عن سرير الغياب.

والشاعر عصام الفرجاني من مدينة بنغازي متحصل على العديد من التراتيب الأولى في مهرجانات عديدة أقيمت في بنغازي ومدن ليبيا بدأ في كتابة الشعر في التسعينات نشرت له العديد من القصائد في الصحف والمجلات شارك في مهرجان الشباب الأول في دولة البحرين عام 2009.(وال – بنغازي) ر ع/أ د

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