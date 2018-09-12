صور | جمعية السلام بني وليد تقدم شحنة مساعدات لنازحي طرابلس عبر مؤسسة أبناء ترهونة

ليبيا – قامت جمعبة السلام بني وليد ، الثلاثاء ، بتسيير شحنة تحتوي مساعدات غذائية وحفاظات وحليب أطفال إلى مدينة ترهونة استلمتها مؤسسة أبناء ترهونة للأعمال الخيرية والتنمية.

جمعية السلام بني وليد أشارت وفقاً لمكتبها الإعلامي إلى أن شحنة المساعدات سيتم توزيعها على نازحي مناطق التوتر بمدينة طرابلس والمقيمين بمدينة ترهونة.

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وتقدمت الجمعية بالشكر والعرفان إلى شريكهم في هذا العمل مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة و القائمين على مؤسسة أبناء ترهونة للأعمال الخيرية لحسن تعاونهم.

يشار إلى أن عشرات العائلات قد نزحت من مناطق جنوب طرابلس بعد تضرر منازلهم إثر إشتباكات الأسبوع الماضي وقد غادر بعضها إلى مدينة ترهونة ومدن أخرى فى المنطقة الغربية فيما أعلنت وزارة شؤون المهجرين بحكومة الوفاق ان عدد النازحين لمختلف المناطق بلغ أكثر من 200 أسرة .

المرصد – متابعات

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