“الوطنية للنفط”: الإنتاج لم يتأثر بعد الهجوم

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إنتاجها لم يتأثر بعد العملية الإرهابية التي استهدفت مقرها، الاثنين، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 25 موظفا، بالإضافة إلى خسائر مادية في المبنى.

وقال المؤسسة في بيان، الأربعاء، إنها “مستمرة في إدارة عملياتها في كافة أرجاء البلاد بشكل طبيعي، دون أي خسائر في الإنتاج”، مضيفة أنها طبّقت خطط الطوارئ للتعامل مع الأزمة بما يَضمن تواصل الانتاج وسير العمليات اليومية بصورة اعتيادية.

وأكد البيان أن أي ملفات حساسة تتعلق بعمل المؤسسة لم تتعرض للتلف أو الخسارة إثر الهجوم، لاحتفاظها بنسخ احتياطية من بياناتها الإلكترونية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن الهجوم لم يتسبب بأي خسارة في الانتاج، إلا أنه أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مضيفا أن الفراغ الأمني الحالي يفسح المجال للمنظمات الإرهابية للتواجد داخل البلاد.

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