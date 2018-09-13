اللواء السابع مشاة يصدر بيانا جديدا وهذه تفاصيله

قال اللواء السابع مشاة إنه يرحب ، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيقه, والتي أعلن عنها المجلس الرئاسي مساء اليوم الاربعاء .
وأضاف اللواء السابع في بيان له اطلعت عليه بوابة افريقيا الاخبارية أنه ونتيجة أولية للحراك الذي أطلقه اللواء السابع, فإنه نرحب بإي مساعٍ للتخفيف على المواطن في أزمته ، دون اشارة لبيان الرئاسي.
وقال البيان : نتعهد للشعب الليبي بإستمرار نضالنا حتى نخلص كل مؤسسات الدولة من هيمنة المليشيات وتحقيق المطالب المذكورة في بيان الجيش في خدمة المواطن الصادر عنه قبل أيام.
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