مجلس النواب يدعو أعضائه غدا الخميس لمناقشة اصدار قانون الاستفتاء على الدستور

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب جميع أعضائه إلى حضور الجلسة الاستثنائية الطارئة التي ستعقد غداً الخميس .

وأعلن الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق ان هذه الجلسة ستخصص لمناقشة إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

وأوضح ” بليحق ” إنه التوصل لعقد جلسة إستثنائية غداً الخميس جاء خلال اجتماعات تشاورية عقدت اليوم بمقر البرلمان ، مشيرا إلي أن هذه الاجتماعات اجتماعات بحضور نائبي رئيس مجلس النوب “فوزي النويري” و” أحميد حومه” وعدد من النواب.

يذكر أن مجلس النواب قد عقد عدة جلسات تشاورية لاصدار قانون الاستفتاء على الدستور لكنه فشل في تحقيق هذا المطلب الذي يتطلع له كل الليبيين بالرغم من عدة مطالبات وجهها المجتمع الدولي للبرلمان بسرعة النظر في اقرار قانون الاستفتاء على الدستور .

وكان اخر تلك المطالبات الدولية دعت إليها ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ” فيديريكا موغريني” أمام مجلس الأمن يوم أمس الثلاثاء والتي أكدت فيها أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ليبيا دون الاتفاق على إطار قانوني ودستوري واضح.

ومن جانبها أقرت لجنة كتابة الدستور الليبيفي شهر يوليو العام الماضي، مسودة الدستور الدائم للبلاد بعد ثلاث سنوات ، داعية مجلس النواب بسرعة إقرار قانون للاستفتاء على تلك المسودة بالقبول أو الرفض.

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