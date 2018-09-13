العجمي العتيري: هذه شروط قيام الدولة الليبية

أكد العقيد العجمي العتيري, امر كتيبة أبو بكر الصديق سابقا, أن قيام الدولة الليبية وتفعيل الإصلاح بها لن يتمّ سوى بالعمل على إصدار قرار أممي حازم بنزع السلاح وتفكيك المليشيات والمسميّات المستحدثة من بعد عام2011.

وأضاف العتيري, في تدوينة نشرها اليوم الأربعاء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”, ورصدتها “بوابة إفريقيا الإخباريىة”, أن قيام الدولة الليبية وإصلاحها لا يكون كذلك إلاّ بإعادة هيكلة القوات المسلحة في كل المناطق وتطبيق قانون التقاعد, مع إلزام القوات المسلحة تحت رقابة وأوامر السلطة المدنية التي سيتمّ انتخابها, إلى جانب هيكلة وتفعيل الأجهزة الأمنية السابقة والإهتمام بها مع قبل السلطة المدنية التي سيتم انتخابها. كما اعتبر العجمي العتيري أن قيام الدولة الليبية لن يتمّ سوى بالعمل على إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة بعد حلّ المليشيات وجمع السلاح, مع عدم إستثناء أي مواطن يملك الكفاءة لترشيح نفسه للبرلمان أو الرئاسة ما لم يكن يحمل جنسية أجنبية أو مشارك في عمل مليشاوي أحدث ضررا بالدولة أو بالأفراد. وشدّد العتيري على أن قيام الدولة الليبية يستلزم كذلك الإستعانة بقوات من الإتحاد الافريقي لجمع السلاح وإحلال السلام إلى حين توليّ الأجهزة الأمنية مهامها كاملة.

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