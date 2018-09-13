سلامة يؤكد البدء في تنفيذ بعض الترتيبات الأمنية

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة البدء في تنفيذ بعض الترتيبات الأمنية المتفق عليها للحفاظ على الأمن والاستقرار في طرابلس، مشيرا إلى تشكيل مركز خاص لمراقبة وقف إطلاق النار.

وأضاف سلامة في مؤتمر صحفي أنه جرى الاتفاق مع المجلس الرئاسي على مهام وشكل لجنة الترتيبات الأمنية الجديدة، موضحا أن جميع أطراف النزاع وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس باستثناء طراف واحد لم يسمه.

وأشار المبعوث الأممي إلى تسجيل أربعة عشر خرقا للاتفاق خلال التسعة أيام التي تلت توقيعه، قائلا إن البعثة تعلم من قصف مطار معيتيقة مرتين وستسميه بالاسم إذا أقدم على ذلك مرة ثالثة.

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