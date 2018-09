«قزيط»: الإصلاحات جاءت بعد مماطلة «الرئاسي» و«المصرف المركزي»

المتوسط:

قال عضو المجلس الاستشاري، بالقاسم قزيط، إن «الإصلاحات جاءت بعد مماطلة طويلة من المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي».

وأضاف «قزيط» في تصريحات تلفزيونية، أن «إصرار البعثة الأممية كان السبب في تحرك المجلس الرئاسي والمصرف المركزي»، لافتًا إلى أن البعثة أصبحت أكثر مبادرة وحزم بعد أن بدأ الفساد ينخر فيهما.

وأوضح عضو الاستشاري، أنه يتمنى أن تُعول البعثة الأممية على الرأي العام الحقيقي ومصلحة الليبيين، دون الالتفات لمؤسسات أصبحت جزءًا من الفساد.

