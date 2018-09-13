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ماذا قال المشري عن الإصلاحات الاقتصادية ؟

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن رئيس مجلس الدولة خالد المشري توقيع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.

ونقل المكتب الإعلامي لمجلس الدولة عن المشري قوله”رغم كل الصعوبات والعراقيل، وُفقنا اليوم بفضل الله في توقيع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، الأمر الذي وضعناه نصب أعيننا فور تولينا رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وذلك بعد عمل متواصل واجتماعات مكثفة تم من خلالها الاتفاق بين الأطراف المعنية على شكلها النهائي”.

وأضاف “نتمنى أن تساهم هذه الإصلاحات بشكل سريع في تخفيف الأزمة التي أثقلت كاهل شعبنا الكريم، من خلال تخفيض الأسعار وتوفير السيولة وزيادة الدخل، ومعالجة جزء من الفساد المالي في ملفي الاعتمادات والدعم، وأن تكون نقطة تحول نحو الاستقرار، وبادرة تليها خطوات أخرى على الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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