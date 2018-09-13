قيادات أمنية تستعرض الحالة الأمنية بطرابلس

استعرض عدد من القيادات الأمنية بطرابلس تقارير عن الحالة الأمنية في المدينة، والترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين ومقار مؤسسات الدولة.

كما استعرض الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء بطريق السكة الثلاثاء؛ آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة.

‬ووفق المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق؛ فقد ضم الاجتماع كلا من وكيل وزارة الدفاع أوحيده عبدالله، وآمر الحرس الرئاسي نجمي الناكوع، ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب؛ إضافة إلى مدير مكتب معلومات رئيس المجلس الرئاسي خالد البصير.

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