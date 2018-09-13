إيطاليا: مؤتمر ليبيا سيُعقد في نوفمبر بصقلية

قال وزير الخارجية الايطالي انزو مورافو ميلانسي اليوم الأربعاء إن بلاده ترغب في تنظيم مؤتمر حول ليبيا في صقلية في النصف الأول من شهر نوفمبر.

وأضاف الوزير في إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن ليبيا ، أن روما أرادت إقامة المؤتمر هناك “لاعتبارات رمزية” ، موضحا أن صقلية “أرض تمد يدها فوق المتوسط”.

وكانت صقلية ، إلى جانب روما ، إحدى المدينتين المقترحتين لاحتضان المؤتمرحول ليبيا.

وذكر مافيرو في معرض حديثه أن المؤتمر سينظم على “شاكلة روما” ، بمشاركة ليس فقط الجهات الفاعلة المختلفة على الساحة الليبية ولكن أيضا الدول الأوروبية والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وتابع الوزير، “أن موعد شهر نوفمبر يسبق شهر ديسمبر المقرر لإجراء الانتخابات” ، مجدِّدا التأكيد على أن الانتخابات يجب أن تتم بطرق وأطر زمنية يقررها الليبيون.

وتقف إيطاليا في طليعة الجهود الدولية لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا ، خاصة في أعقاب هجمات الميليشيات الأخيرة على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.

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