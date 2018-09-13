معالي وزير الداخلية يصدر تعميمًا حول الصيدليات والوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

بنغازي 12 سبتمبر 2018 (وال) – طالب معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف مدراء الأمن في المناطق التعميم على الصيدليات الواقعة في نطاق عملكم بضرورة التقيد بما ورد في نص المادة التاسعة عشر من القانون رقم (7) بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكد معالي وزير الداخلية على ضرورة إلزام أصحاب الصيدليات بعدم رد الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وحظر استعمالها أكثر من مرة ووجوب الاحتفاظ بها مبينًا بها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر الوصفات الطبية.

وطالب أيَضًا إلزام الصيدليات كافة بما ورد في نص المادة العشرون من ذات القانون بتوجب إعداد سجل خاص تقيد به جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة إلى الصيدلة يوم ورودها وقيد المصروف منها أولًا بأول.

وألزم معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف الصيدليات بإرسال كتاب رسمي إلى مدراء الأمن في المناطق خلال الخمسة عشرة يوما الأولى من الشهرين الأول والسابع من كل سنة يحوي كشفًا تفصيليًا عن الوارد والمصروف والباقي من المواد المخدرة خلال الستة أشهر السابقة تطبيقًا لنص المادة الخامسة والعشرين من ذات القانون.

ولفت معالي الوزير إلى أن المادة الثالثة والأربعون من ذات القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 200 دينار كل من امتنع عن إمساك الدفاتر المنصوص عليها.(وال – بنغازي) إ م/ ا د

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