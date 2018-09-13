بالفيديو | قنيدي : قادمون إلى طرابلس لبسط الأمن بقوة السلاح وإنهاء تغوّل مليشيات الفساد

ليبيا – قال العميد الموقوف من رئيس المجلس الرئاسي محمد قنيدي أحد قادة ” عملية البنيان المرصوص ” أن القوات المسلحة التي ينتمي لها وكتائب ” ثوار السابع عشر من فبراير ” المساندة للجيش الليبي تقوم حاليا بعملية لرفع الظلم و اقرار الأمن في العاصمة طرابلس وجميع المدن الليبية.

وأكد ” قنيدي” في لقاء مصور مع موقع ” ليبيا أوبزرفر ” الأربعاء من مكان غير معلوم وتظهر خلفه راجمة صواريخ ، بأنه والقوات المصاحبة له جاؤوا إلى العاصمة طرابلس بعد أن كثر فيها الفساد وتغولت المليشيات والمجموعات المسلحة التي قال إنها عاثت في العاصمة فساداً .

وأضاف قنيدي في كلمة قال إنها موجهة إلى الشعب الليبي أن ” القوات المسلحة الليبية ” ستسيطر على العاصمة طرابلس و تبسط الامن و الامان وحتى يعيش المواطن في العاصمة في امن و آمان و تيسير له كل سبل الراحة والعيش الكريم.

وسابقاً شغل قنيدي مهام آمر الإستخبرات العسكرية فى البنيان المرصوص قبل أن يخرج على قناة التناصح فى 1 نوفمبر 2017 قائلاً : ”نحن ضباط الجيش سنقوم بعمليات داخل مصر رداً على هذا العدوان ولدينا القدرة على ذلك ونطالبك بكف هذه الدول يدها مثل الإمارات والسعودية ومصر وأي دولة تتدخل في الشأن الليبي لكي لا يحدث بليبيا ثورة جديدة مثل 17 فبراير ويجب على الضباط المتواجدين بمصر الرجوع و إن لم يفعلوا فهم خونة لليبيا والشعب سينتقم منهم”.

وأوضح قنيدي أنهم لا يسعون للتدخل في شؤون السياسة و انما جاؤوا كقوات مسلحة و ثوار 17 فبراير من أجل بسط الامن و الامان داخل العاصمة بعد أن انهارت كل سبل السيطرة الامنية داخلها و قال : ” سنبسط الامن داخل العاصمة بقوة السلاح حتى يعيش المواطن داخل العاصمة في امن و امان ” .

وتابع : ” ننتظر منذ اكثر من ثلاثة سنوات من أجل أن يستتب الامن داخل العاصمة و لكن دون جدوى لذلك قررنا التدخل لحفظ الامن و السيطرة على كافة التشكيلات المسلحة الموجودة والتي عاثت في العاصمة فسادا والشعب الليبي يعرف ما الذي يجري في طرابلس ” .

شاهد أيضاً : قنيدي يتعهد بتفجير القصر الجمهوري فى مصر واستخدام قوارب الهجرة فى شن هجمات

وختم قنيدي قائلاً بأنهم ابناء الشعب الليبي وقد جاؤوا من أجل احقاق الحق و رفع الظلم عن المواطن البسيط و المشاكل التي يعاني منها من نقص في السيولة بالمصارف وانقطاع الكهرباء و الاعمال الاجرامية التي تحدثت مثل الخطف و الابتزاز المالي الذي تمارسه هذه المجموعات التي تبتز الحكومة في رزق و قوت الشعب الليبي ، وذلك على حد تعبيره .

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أصدر قراراً فى 2 نوفمبر الماضي يقضي بوقف قنيدي عن العمل وإحالته للتحقيق وذلك على خلفية تصريحاته التي هدد فيها القاهرة بعمليات إرهابية تبعها تصريحات إعلامية أخرى تحدى فيها السراج بالخروج مجدداً للإعلام رغم قرار إيقافه ومنعه عن التصريح .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية